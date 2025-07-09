Помер український композитор Ігор Поклад. Він мав звання Героя України та написав понад 150 пісень

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У віці 83 років пішов з життя український композитор та опермейстер Ігор Поклад.

Про це повідомила його дружина Світлана Поклад на своїй сторінці у Facebook.

Митець став лауреатом Шевченківської премії 1986 року, а з 1997 року був народним артистом України. У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський присвоїв Ігорю Покладу звання Героя України з врученням ордена Держави.

Його авторству належать, зокрема, пісні «Ой летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Тиха вода» та інші. Їх виконували артисти Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук та Василь Зінкевич.

У 1970-х роках Ігор Поклад вирішив спробувати свої сили в театрі. Серед його творів — продовження музичної пʼєси «Весілля в Малинівці», «Конотопська відьма» та ще понад 15 мюзиклів.

Крім того, композитор працював у більш ніж 40 художніх фільмах. Зокрема, написав музику для українського мультсеріалу «Козаки» та анімаційної стрічки «Енеїда» кіностудій «Київнаукфільм» та «Укранімафільм».