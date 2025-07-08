Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно

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Charles Deluvio 🇵🇭🇨🇦 / Unsplash

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом декриміналізувати виробництво контенту для дорослих. Напередодні вона набрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду головою держави.

Зеленський підкреслив, що це питання перебуває у компетенції Верховної Ради. Там уже розглядають відповідний законопроєкт № 12191. Документ пропонує декриміналізувати порно, а натомість встановити жорсткіші покарання за розповсюдження порно серед дітей та втягування їх у виробництво такого контенту.

Президент додав, що пропозиції, викладені в петиції, передали на розгляд народних депутатів. Їх опрацюють під час розгляду законопроєкту.