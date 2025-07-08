З 2026 року в Україні діятиме безкоштовна вакцинація проти ВПЛ. Хто зможе скористатись

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З 1 січня 2026 року в Україні вперше діятиме безкоштовна вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12–13 років. Так Україна гармонізує Календар профілактичних щеплень з міжнародними підходами.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Профілактична вакцинація проти ВПЛ важлива, бо допомагає знизити ризик захворювання на рак шийки матки та інші хвороби, повʼязані з ВПЛ. Щеплення радять робити до початку статевого життя, бо саме тоді вона найбільш ефективна — до того, як людина може заразитися ВПЛ.

Наразі Медичні закупівлі України уклали договір на закупівлю 9-валентної вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) — така вакцина діє проти 9 найбільш поширених типів ВПЛ, сім з яких є високоонкогенними.

Вакцини закуповували за механізмом керованого доступу — це дозволило отримати препарати за вигідною ціною завдяки прямим перемовинам з виробником. Перші поставки оочікують наприкінці 2025 року.

«Це важливий крок для системи громадського здоров’я. За даними ВООЗ, два високоонкогенні типи вірусу — 16 і 18 — спричиняють приблизно 70% випадків раку шийки матки. 9-валентна вакцина захищає від 9 найбільш поширених типів ВПЛ, 7 з яких є високоонкогенними», — кажуть у МОЗ.