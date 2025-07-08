До чемпіонату світу допустили російську фехтувальницю, яка була довіреною особою Путіна на виборах

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Міжнародна федерація фехтування (FIE) опублікувала список атлетів, яких допустила до участі на чемпіонаті світу в грузинському Тбілісі. У ньому, зокрема, є «нейтральні» спортсмени з Росії та Білорусі.

Серед інших, до змагань допустили Софʼю Вєлікую — майора Збройних сил Росії та довірену особу Путіна на виборах 2024 року.

Національний олімпійський комітет України раніше закликав не допускати її до змагань. Там пояснювали, що, за критеріями МОК, така людина не може бути визнана нейтральною й не має права брати участь у міжнародному спортивному русі.

У список також потрапила громадянка РФ Яна Єгорян. Вона має військове звання лейтенанта Збройних сил РФ, виступає за Центральний спортивний клуб армії РФ (ЦСКА), підпорядкований Міноборони Росії.