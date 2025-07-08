Перший препарат від малярії для немовлят схвалили до використання

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Перший препарат від малярії, придатний для немовлят та дуже маленьких дітей, схвалили для використання. Очікується, що його впровадять в африканських країнах протягом кількох тижнів.

Про це пише BBC.

У 2023 році малярія була повʼязана з приблизно 597 тисячами смертей. Майже всі смерті сталися в Африці, і близько 75% з померлих були дітьми віком до пʼяти років.

Лікування малярії для дітей існує, але досі не було спеціального для немовлят та маленьких дітей, які важать менш ніж 4,5 кг. Їх, із ризиком передозування, лікували препаратами, призначеними для дітей старшого віку.

Тепер новий препарат, розроблений фармацевтичною компанією Novartis, схвалила швейцарська влада. Препарат, відомий у деяких країнах як Coartem Baby або Riamet Baby, Novartis розробила у співпраці зі швейцарською некомерційною організацією Medicines for Malaria Venture. Її підтримували уряди Великої Британії, Швейцарії та Нідерландів, а також Світовий банк та Фонд Рокфеллера.

В оцінці та випробуваннях препарату брали участь вісім африканських країн. Очікується, що вони будуть серед перших, хто отримає до нього доступ.

Novartis планує запропонувати препарат переважно на некомерційній основі. Його впровадять у країнах з найвищими показниками захворюваності протягом кількох тижнів.