У Києві застрелили чоловіка в авто, поліція почала розслідування

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Поліція розслідує вбивство 48-річного місцевого мешканця у Деснянському районі Києва. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції 8 липня близько 7-ї ранку.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого автомобіля, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого поранення потерпілий загинув.

Національна поліція України

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).