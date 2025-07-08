Співпраця в сфері безпілотників з Україною значно більше дасть США, ніж ті витратять. Світові медіа про російсько-українську війну 7 липня

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«Бабель»

Українська війна стала лабораторією для ведення війн двадцять першого століття, про це пишуть одразу два видання, Foreign Affairs і The Bulwark. Йдеться не лише про бойовий досвід, а про цілу технологічну революцію: дрони, системи РЕБ, тактичну робототехніку та експерименти зі штучним інтелектом прямо на полі бою. The Bulwark каже, що ці зміни вже впливають на країни НАТО, зокрема США, які інтегрують український досвід у свою армію. Водночас саме Америка з осені 2022-го без розголосу інвестувала в українську індустрію дронів понад $1,5 млрд, зазначає Foreign Affairs. Це дало результат: лише за останній рік кількість дронів, які виробляє Україна, зросла вдесятеро — з 20 тисяч до 200 тисяч на місяць. Ці дрони дешевші, простіші й ефективніші, ніж у США чи Європі, до того ж їх постійно вдосконалюють за запитами з фронту. Для порівняння, зараз український FPV-дрон за $400 вражає цілі так само, як американський аналог Switchblade 600 за $100 тисяч. Видання акцентує, що саме в Києві, а не в Сан-Франциско, розробляються та розгортаються новітні технології, і якщо Пентагон зменшить підтримку України, то втратить не лише союзника, а й доступ до унікального досвіду, який дасть перевагу в майбутніх конфліктах.

Росія хоче мати змогу невдовзі запускати по Україні до тисячі ракет і безпілотників за одну ніч, і саме тому нарощує темпи виробництва зброї, пише британське видання The Telegraph. У травні лише обсяги випуску дронів збільшилися на 17%, а розширений ракетний завод у Воткінську в Удмуртії та нові ланцюги постачання дозволять Кремлю вести війну ще щонайменше два роки. Водночас Росія активно обходить західні санкції за допомогою китайських компаній. Джерела видання в українській розвідці кажуть, що нестача, зокрема, ракет ППО Patriot може стати викликом для захисту великих міст на кшталт Києва. Але ризику того, що в Україні повністю виснажаться системи ППО, наразі немає.

Також вартий уваги матеріал News.AZ про те, що воюючи з Україною, Росія втрачає вплив на Південному Кавказі, зокрема у Вірменії та Азербайджані. Бельгійське медіа La Libre подає європейський погляд на новину, що Китай не може дозволити поразку Росії в Україні, оскільки ослаблення Москви може змусити США переорієнтувати увагу на допомогу своєму союзнику — Тайваню. Balkan Insight зазначає, що Румунія, Молдова та Україна посилюють співпрацю в питаннях безпеки, енергетики, логістики та відновлення України, щоб протистояти російській агресії. І французьке видання Le Monde пише, що призупинення США допомоги Україні сприяє планам Путіна активізувати наступ цього літа й підтримувати тривалу війну, що стала основою виживання його режиму.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступний також огляд матеріалів про наступ Росії на Костянтинівку й можливості Трампа змусити Росію заплатити за розвʼязану нею війну.