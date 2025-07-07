В Італії вбили пошукового собаку Бруно, якого раніше нагородила премʼєрка Мелоні

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Arcangelo Caressa/Facebook

Семирічного собаку-шукача Бруно 6 липня знайшли мертвим у центрі дресирування поблизу італійського міста Таранто. Тварина кілька годин помирала болісною смертю, після того як їй кинули ковбаски, начинені цвяхами.

Про це пише the Telegraph.

Бладгаунд Бруно працював над справами про зникнення безвісти по всьому регіону Апулія. Завдяки ньому знайшли девʼять зниклих безвісти людей, деякі з них — пацієнти з хворобою Альцгеймера, які втекли з дому. Також нещодавно пес брав участь у місіях, повʼязаних із жорстоким поводженням з тваринами та незаконними угрупованнями, що влаштовують собачі бої.

«Цього ранку я помер разом з тобою... Ти все своє життя боровся, щоб врятувати людей, а тепер це людина зробила з тобою таке», — написав дресирувальник Бруно Арканжело Каресса в соціальних мережах.

Раніше Бруно нагородила премʼєрка Італії Джорджа Мелоні. У дописі в соціальних мережах Мелоні назвала вбивство «мерзенним, боягузливим, неприйнятним вчинком».

Національний центр дресирування собак поблизу Таранто отримав повідомлення зі співчуттями. Серед тих, хто їх надіслав, були члени родин, яким Бруно допоміг.

Прокурори розпочали розслідування, а слідчі переглядають записи з камер відеоспостереження. Серед можливих мотивів — помста злочинців, чию діяльність Бруно допоміг розкрити.

Arcangelo Caressa/Facebook