За чотири роки після випуску Windows 11 уперше обійшла Windows 10 за популярністю

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Windows 11 стала найпопулярнішою операційною системою для настільних компʼютерів майже через чотири роки після її випуску і за кілька місяців до дати припинення підтримки Windows 10.

Про це пишуть Windows Central і The Verge.

Зараз Windows 11 займає понад 50% ринку у порівнянні з близько 45% у Windows 10. У вересні 2024 року Windows 11 стала найпопулярнішою операційною системою для комп’ютерних ігор, але в неї все одно було менше користувачів, ніж у Windows 10.

Витік даних у жовтні 2023 року показав, що Windows 11 використовували понад 400 мільйонів пристроїв, але для цього їй знадобилося два роки, тоді як Windows 10 досягла такого ж результату за один рік.

Одна з причин повільного переходу — жорсткі технічні вимоги Windows 11. Хоч Microsoft і пропонувала безкоштовне оновлення для користувачів Windows 10, багато комп’ютерів не змогли його отримати через застарілі процесори або відсутність потрібних функцій безпеки. Microsoft намагалася переконати власників таких компʼютерів оновити пристрої — іноді навіть за допомогою повідомлень на весь екран.

Підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року. Microsoft дасть один рік безкоштовних оновлень безпеки тим, хто увімкне резервне копіювання Windows і синхронізує папку «Документи» з OneDrive. Якщо цього не зробити, оновлення коштуватимуть $30 на рік або 1000 бонусних балів Microsoft Rewards.