Експосадовця Міноборони й екскерівників оборонних компаній підозрюють у збитках державі на 90 млн грн

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Експосадовця Міноборони і колишніх керівників оборонного підприємства підозрюють у постачанні непридатних ракетних установок, через що держава зазнала збитків на 90 мільйонів гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Офіс Генпрокурора керує розслідуванням справи про постачання Міністерству оборони України несправних протитанкових ракетних установок вартістю понад 90 мільйонів гривень. Розслідування проводить Служба безпеки України.

Під час слідства з’ясувалося, що до злочину причетні колишній керівник одного з департаментів Міноборони та двоє колишніх керівників оборонного підприємства.

У СБУ зазначили, що посадовець упродовж 2022—2023 років уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ, за яким київська оборонна компанія повинна була постачити ПТРК. Однак замість сучасного озброєння підрядники передали непридатні протитанкові установки, а отримані бюджетні гроші вивели у тінь.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили їм про підозру за розтрату майна, зловживання службовим становищем і службове підроблення.