Ворог атакував рятувальників у Харкові та Херсоні. Застосував тактику подвійних ударів

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ГУ ДСНС України у Харківській області

Ворог атакував рятувальників ДСНС у Харкові та Херсоні. Після приїзду оперативних служб на місця атаки їх атакували повторно.

Про це повідомляє ДСНС.

У Харкові ворог вдарив по місту за допомогою безпілотника. Після прибуття рятувальників на місце пожежі окупанти завдали повторного удару. Пошкоджена пожежна автоцистерна. Особовий склад не постраждав — вогнеборці вчасно спустилися в укриття.

У Херсоні після обстрілу міста на території АЗС виникла пожежа. Коли рятувальники прибули для її гасіння, ворог повторно атакував їх. Пошкоджена пожежна автоцистерна. Особовий склад та цивільні не постраждали.