Генштаб: РФ втратила ще понад тисячу солдатів і десятки одиниць техніки

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Упродовж минулої доби, 5 липня, російська армія втратила ще 1 180 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони за добу знищили два танки, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 216 дронів та 104 одиниці автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 1 026 440 військових убитими й пораненими.