Джерела «Бабеля»: Під Владивостоком вибухнув газопровід і знищено водогін. Вони працювали для потреб армії РФ

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У районі російського Владивостока вибухнув магістральний газопровід і знищено водогін — обидва обʼєкти працювали задля потреб російської армії.

Про це «Бабелю» повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

На Далекому Сході Росії через вибух і пожежу після нього знищено гілки магістрального газогону «Владивосток», що проходить вздовж узбережжя Японського моря. Частину газогону ввели в експлуатацію в березні 2025 року

Газогін забезпечує газопостачання окремих підрозділів 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту російської армії. Також підрив знищив водогін, який забезпечує питною водою військові гарнізони.

Джерело в ГУР каже, що вибухи пролунали близько першої-другої години ночі 5 липня, на місці виникла масштабна пожежа — туди приїхали спецслужби РФіа ремонтні бригади. Хто саме стоїть за вибухами, джерела не уточнюють.

Проте відомо, що місцеві російські спецслужби, щоб приховати інформацію від місцевого населення, зважаючи на святкування 165-річчя створення Владивостока, вимкнули мобільний інтернет і звʼязок у районі бухти Лазурна (Шамора).