Reuters: На функцію оглядів штучного інтелекту від Google подали антимонопольну скаргу в ЄС

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Google зіткнулася з антимонопольною скаргою в Євросоюзі через свої огляди на основі штучного інтелекту. Компанію звинувачують у тому, що вона зловживає своєю ринковою владою в онлайн-пошуку.

Про це пише Reuters, ознайомившись із документом.

Скаргу до Єврокомісії подала група незалежних видавців, які заявляють, що ці огляди шкодять їм — зменшують трафік, аудиторію й прибутки. Вони просять Єврокомісію тимчасово втрутитися, щоб уникнути «непоправних наслідків». Скаргу підтримали також організації «Рух за відкритий Інтернет» і Foxglove Legal Community Interest Company, які захищають права видавців.

Огляди штучного інтелекту від Google — це генерована ШІ інформація, яка відображається над звичайними гіперпосиланнями на відповідні сайти. Ця функція працює у понад 100 країнах світу з травня.

Видавці вважають, що Google використовує їхній контент без згоди для навчання моделей ШІ і створення таких інформаційних підсумків, але водночас вони не можуть відмовитись від цього без ризику більше не відображатися на загальній сторінці результатів пошуку Google.

У Google заявляють, що численні заяви про трафік з пошуку часто ґрунтуються на неповних і спотворених даних. Компанія зазначає, що зміни в трафіку можуть бути спричинені багатьма факторами — сезонністю, інтересами користувачів або оновленнями пошукових алгоритмів.

«Незалежні новини стикаються з екзистенційною загрозою: огляди штучного інтелекту від Google. Ось чому цією скаргою Foxglove та наші партнери закликають Європейську комісію разом з іншими регуляторами по всьому світу зайняти позицію та дозволити незалежній журналістиці відмовитися від участі [у навчанні моделей ШІ]», — прокоментувала для Reuters співвиконавча директорка Foxglove Роза Керлінг.

Аналогічну скаргу видавці подали й до антимонопольного органу Великої Британії.