Україна зможе відкривати обороні підприємства на території Данії

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Україна й Данія підписали угоду, яка дозволяє відкривати українські оборонні підприємства на території Данії.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Відповідну угоду він підписав у Копенгагені з міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим.

Сметанін нагадав, що рік тому Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями. А тепер вона стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська.

Як пояснює Defense Express, головною причиною такого рішення є захист від ракетних обстрілів. Також іноземні виробничі потужності дозволяють простіше залучати європейських фахівців.

Рішення також спростить співпрацю з європейськими компаніями, які зможуть надати унікальну експертизу й технології. Крім того, Україна зможе отримати доступ до програм ЄС з пільгових кредитів чи фінансування на розробки.