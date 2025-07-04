Троє американських сенаторів-демократів розпочинають розслідування стосовно паузи в санкціях проти Росії

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Ben Schumin / Flickr

Сенатори від Демократичної партії США Джин Шахін, Елізабет Воррен і Кріс Кунс заявили 3 липня, що розпочинають розслідування стосовно паузи адміністрації Трампа в запровадженні нових санкцій проти Росії. З початку другого терміну президентства Дональда Трампа Сполучені Штати не ввели жодних нових санкцій проти Росії, а в деяких випадках навіть послабили обмеження.

Про це пише The Hill.

У спільній заяві законодавці пишуть, що відсутність нових санкцій лише дозволяє Путіну продовжувати атаки на Україну, попри неодноразові заяви Трампа, що він швидко покладе край війні. За майже три роки повномасштабної агресії Росії проти України адміністрація президента Байдена запровадила понад 6 200 санкцій проти організацій, пов’язаних з Росією. Це в середньому понад 170 нових санкцій на місяць.

«Американцям слід запитати, чому президент, який каже, що хоче припинити велику війну, натомість дозволяє агресору діяти безкарно. […] Окрім припинення ключової допомоги Україні, президент Трамп протягом п’яти місяців блокував регулярні оновлення наших санкцій та експортного контролю і продовжував це робити, що дозволило все більшій хвилі тих, хто обходить санкції, у Китаї та в усьому світі продовжувати поставки російській військовій машині», — написали сенатори.

Розслідування відбувається після того, як минулого місяця Пентагон наказав призупинити постачання деяких ракет-перехоплювачів ППО та високоточних боєприпасів Україні, про що стало відомо цього тижня. Провідні демократи, включаючи Шахін, високопоставленого члена комітету Сенату з міжнародних відносин, швидко розкритикували повідомлення про зупинку поставок озброєнь.

Шахін, Воррен та Кунс закликають адміністрацію забезпечити виконання чинних санкцій проти Москви. Зокрема, відновити регулярне внесення до санкційних списків компаній, які наразі підтримують оборонну промисловість Росії. Вони також закликали США приєднатися до своїх європейських партнерів і G7 у посиленні санкцій, щоб залучити Кремль до переговорів.