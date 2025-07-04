Росіяни вдарили по Кривому Рогу, серед постраждалих — рятувальники

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Вранці 4 червня росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Відомо про шістьох поранених.

Про це пишуть ДСНС та очільник ОВА Сергій Лисак.

Коли на місце обстрілу прибули надзвичайники, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників зазнали травм.

Пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

У Повітряних силах раніше повідомляли, що місто атакували з літака тактичної авіації Су-34, тип ракети не уточнювали.