Україна атакувала підприємство РФ з виробництва бойових частин для «шахедів»

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Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних cил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони 4 липня атакували російське підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» у Московській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Україна атакувала Федеральний науково-виробничий центр «Науково-дослідний інститут прикладної хімії», що в Підмосковʼї. Це підприємство виготовляє термобаричні бойові частини для Shahed — це важлива ланка у збройній агресії Росії проти України.

Після української атаки там фіксували пожежу та сильне задимлення. Результати атаки уточнюють.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості ворога завдавати повітряних ударів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України», — резюмували в Генштабі.