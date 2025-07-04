США запровадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану та фінансів ліванської «Хезболли»

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США 3 липня запровадили санкції проти мережі, яка контрабандою перевозить іранську нафту під виглядом іракської, та фінансової установи, підконтрольної ліванській «Хезболлі».

Про це стало відомо з пресрелізу Міністерства фінансів США. Подробиці передає Reuters.

Мережа компаній, якою керує громадянин Іраку та Великої Британії Салім Ахмед Саїд, щонайменше з 2020 року купує і постачає на мільярди доларів іранську нафту, замасковану під іракську або змішану з нею. Компанії змішують іранську нафту з іракською, а потім продають західним покупцям через Ірак або Обʼєднані Арабські Емірати, використовуючи підроблену документацію.

Також санкції торкнулися кількох суден, які звинувачують у прихованому постачанні іранської нафти. Зареєстрована в ОАЕ компанія VS Tankers, з якою повʼязують Саїда, спростувала американські заяви та заявила, що «за потреби використає всі необхідні правові засоби».

Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти семи високопосадовців та однієї організації, повʼязаних із підконтрольною ліванській «Хезболлі» фінансовою установою «Аль-Кард аль-Хасан». Ці чиновники провели операції, що принесли «Хезболлі» мільйони доларів в обхід санкцій.