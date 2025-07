Для Трампа Україна та Росія — малюки, що сваряться на дитячому майданчику. Світові медіа про російсько-українську війну 3 липня

Новини

«Бабель»

«Чому зупинка постачання американської зброї не могла статися в гірший для України час» — так звучить заголовок статті The Wall Street Journal щодо вівторкового рішення Білого дому. Світові медіа в один голос твердять, що попри формальну заяву Америки щодо виснаження власних арсеналів це рішення більше схоже на важіль впливу на Україну. Трамп пообіцяв покласти край війні в перший день свого перебування на посаді. Майже через шість місяців він не наблизився навіть до припинення вогню, попри всі дружні розмови з Володимиром Путіним. Вашингтону легше тиснути на Київ, бо він залежний від підтримки Заходу, пише The Economist. Ключову роль в ухваленні рішення відіграв Елбрідж Колбі — заступник міністра політики Пентагону, який давно просуває ідею переорієнтації оборонних пріоритетів США з Європи на Азію, про це йдеться статтях The Economist і Politico. Водночас, як повідомляє Politico, сам факт зупинки поставок став несподіванкою навіть для союзників Трампа. Низка республіканців обурена тим, що ключове рішення ухвалив один чиновник. Пентагон скоротив штат Ради нацбезпеки, адміністрація діє несистемно, а європейські партнери розгублені. Трамп же, на думку The Washington Post, фактично карає Україну та винагороджує Росію. Після провалу обіцянки завершити війну «за день» він демонструє, що готовий просто відійти вбік, і навіть порівняв дві сторони з «двома маленькими дітьми, які сваряться, як божевільні». Видання згадує його фразу місячної давності: «Іноді краще дати їм трохи поборотися, а потім розняти їх».

The New York Times пише про подвійні стандарти президента США: публічно він погрожує новими санкціями проти російської економіки та заявляє ― лише минулого тижня ― що «подивиться, чи зможемо ми надати» Україні додаткові ракети ППО, а за лаштунками не виконує жодної зі своїх обіцянок. Усе це свідчить про одне: Трамп не бажає тиснути на Росію, щоб та припинила війну, натомість він залишає напризволяще Україну. В редакційній колонці The Washington Post та статті NYT ідеться про те, що якщо Росія переможе — це стане провалом не Києва, а Вашингтону. У Москві вже схвально відреагували на рішення Білого дому, бо знають, наскільки Україна залежить від нього в питанні ракет ППО. Саме тому російські військові останніми тижнями запускали хвилі ракет та безпілотників по українських містах. Путін не просто хоче виснажити українські арсенали ― він також хоче перевірити реакцію Америки.

Росія все ще продовжує просуватися на фронті, хоч і повільно. Україна дає відсіч, але має обмежені ресурси, тому здебільшого веде війну на виснаження. Такі удари, як червнева операція «Павутина» чи потоплення крейсера «Москва» у 2022-му, вражають своєю зухвалістю, але вони ніяк не вплинули на перебіг подій на сході України, пише WP. Британське видання The Independent зазначає, що для компенсування втрат Україна намагається наростити власне виробництво зброї. Київ збільшує співпрацю з країнами Європи в цьому напрямку, запускає інвестиційні проєкти. Але Європа фізично не має ані запасів, ані виробничих потужностей, щоб замінити США ― вони самі залежні від Штатів у військових закупівлях, пишуть і The Washington Post, і французьке видання Le Monde. Останнє також пише, що американська пауза — це такий собі тест на зрілість та будильник для країн Європи. Тому що поки РФ щодня запускає ракети по містах України, ЄС буксує між бюджетами, ліцензіями та заводами, які запрацюють лише у 2027 році. Тож якщо США виходять з гри, європейські партнери повинні не тільки говорити про підтримку, а й нарешті активніше діяти.

