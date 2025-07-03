«Укрзалізниця» отримає €76 млн від ЄС для будівництва євроколії зі Львова

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Європейський Союз має намір виділити €76 мільйонів грантових коштів на будівництво євроколії від Львова до кордону з Польщею. Проєкт схвалив Координаційний комітет програми Connecting Europe Facility.

Про це пише пресслужба «Укрзалізниці».

Ці гроші підуть на перший етап будівництва колії європейського стандарту (1 435 мм) на ділянці Скнилів — Мостиська ІІ.

Завдяки цій колії поїзди з України зможуть курсувати до Польщі та країн ЄС без зупинок і зміни візків, а також без пересадок. Це суттєво скоротить час у дорозі як для пасажирів, так і для вантажів. Крім того, євроколія відкриє нові можливості для інтермодальних перевезень і транзиту, зменшивши навантаження на автомобільні пункти пропуску.

Загалом ЄС відібрав 94 транспортні проєкти для фінансування. Найбільшу частку фінансування отримає саме залізнична галузь — 77% від загального бюджету програми буде спрямовано на модернізацію залізничної інфраструктури Європи.

Раніше «Укрзалізниця» вже перенесла пункт прикордонного контролю з кордону до станції Мостиська ІІ — це рішення дозволило спростити й прискорити оформлення поїздів. Також на завершальному етапі — будівництво євроколії між Ужгородом та Чопом.