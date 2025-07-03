WSJ: Netflix планує розширити контент у стилі традиційного телебачення і додати партнерство зі Spotify

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Стримінговий сервіс Netflix планує впроваджувати нові формати контенту, які колись були основою традиційного кабельного телебачення. Для цього Netflix вів переговори з музичним сервісом Spotify, щоб обговорити потенційне партнерство у кількох проєктах, як-от музичні премії або шоу-концерти.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Також серед можливих проєктів Netflix і Spotify — інтерв’ю з зірками та документалки про події, які відбуваються тут і зараз.

Тим часом Netflix перезапускає класичне американське телевізійне талант-шоу Star Search і збирається вже наступного тижня випустити шоу Building the Band, яке показуватиме музикантів, що проходять кастинг у гурти. Ще в розробці музичний конкурс, який компанія планує запустити найближчими місяцями.

Мільйони людей по всьому світу, які відмовилися від кабельного ТБ або ніколи ним не користувалися, натомість обирають Netflix для контенту, який раніше отримували з телевізорів. Тому компанія намагається створювати все: від фільмів і серіалів до реаліті-шоу, стендапу та прямих трансляцій.