В Україні суд вперше визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками

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Деснянський районний суд Києва визнав наявність фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками — першим секретарем посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем і його партнером, громадським активістом Тимуром Левчуком.

Відповідне рішення опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень. Подробиці про нього повідомили «Судово-юридична газета» та громадська ЛГБТ-організація «Інсайт».

Кісь з 2024 року перебуває на дипломатичній службі за кордоном. Він намагався отримати дозвіл на возз’єднання з партнером, який зараз в Україні. Однак МЗС відмовилось відправити партнера Кіся у відрядження як члена сім’ї дипломата, оскільки вітчизняне законодавство визнає поняття шлюбу тільки як сімейний союз жінки та чоловіка.

Відтак чоловіки вирішили звернутися до суду для визнання факту наявності шлюбних відносин між ними.

Чоловіки повідомили суду, що проживають однією сім’єю як цивільні партнери з 2013 року. При цьому у 2017 році вони провели цивільну церемонію одруження, а вже у 2021 році уклали шлюб у США, про що є відповідне свідоцтво про шлюб американського зразка.

У суді також допитали свідків, які розповіли, що чоловіки вже давно живуть разом, ведуть спільний побут, разом купують речі, їжу, придбали автомобіль та й взагалі є повноцінною родиною. Також у суді досліджувалися сімейні фото чоловіків, фото з церемонії їхнього одруження, квитки на авіарейси тощо.

У підсумку суд ухвалив рішення про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю (фактичних шлюбних відносин).