Убивства та катування цивільних в Бучі. Судитимуть чотирьох військових РФ, ще шістьом повідомили підозру

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RONALDO SCHEMIDT / AFP via Getty Images.

Прокурори скерували до суду справи чотирьох військовослужбовців РФ, яких обвинувачують в розстрілі мирних жителів Бучі на Київщині. Ще шістьом оголосили підозру.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Ідеться про військових, які воювали в різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил РФ.

Як зʼясувало слідство, у березні 2022 року вони розстрілювали цивільних, яких помічали на вулицях Бучі, а також вчиняли злочини щодо патріотично налаштованих громадян.

Росіянам інкримінували порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, а також жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Також прокурори ідентифікували та повідомили про підозру за цими ж статтями ще шістьом військовослужбовцям РФ, причетним до розстрілів. У березні 2022 року навідник парашутно-десантного взводу, патрулюючи вулицю у Бучі, розстріляв двох місцевих жителів, які готували собі їжу на багатті. Інший військовослужбовець РФ разом зі співслужбовцями, перебуваючи на території однієї зі шкіл, поранив двох цивільних чоловіків і розстріляв жінку, яка спускалася сходами до підвалу.

Слідство ідентифікувало й військових РФ, які допитували цивільних, вимагаючи надати інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони. Людям погрожували зброєю і катуванням, імітували постріли, били.