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Тетяна Шеліга/Facebook

Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга, відома за роллю у комедійному телесеріалі «Коли ми вдома». Їй було 76 років. Останні роки акторка мала проблеми зі здоровʼям та перенесла кілька операцій.

Про смерть повідомила її донька Анастасія.

Тетяна Шеліга/Facebook

Акторська карʼєра Тетяна Шеліги почалася в 1972 році з фільму «Нежданий гість». Відтоді вона зіграла десятки ролей у фільмах, серіалах й театрах Севастополя та Києва. У 1996 році акторка отримала звання «Заслужений артист України».