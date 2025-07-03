Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга
- Автор:
- Олександр Булін
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Тетяна Шеліга/Facebook
Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга, відома за роллю у комедійному телесеріалі «Коли ми вдома». Їй було 76 років. Останні роки акторка мала проблеми зі здоровʼям та перенесла кілька операцій.
Про смерть повідомила її донька Анастасія.
Акторська карʼєра Тетяна Шеліги почалася в 1972 році з фільму «Нежданий гість». Відтоді вона зіграла десятки ролей у фільмах, серіалах й театрах Севастополя та Києва. У 1996 році акторка отримала звання «Заслужений артист України».