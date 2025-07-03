Повітряні сили: ППО знешкодила більшість ворожих дронів. Наслідки атаки

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У ніч на 3 липня російська армія атакувала Україну 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.



Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони з таких російських напрямків, як Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Українська протиповітряна оборона знешкодила 40 ворожих безпілотників із 52 на сході та півдні країни.

З них 22 — збили вогневими засобами ураження, ще 18 — локаційно втратили / подавили РЕБ. Були влучання російських дронів у семи місцях, ще в одному впали уламки.

В Одесі через нічний обстріл постраждали пʼятеро людей, серед них — двоє дітей. Дітей госпіталізували — вони отруїлися продуктами горіння. Дорослі постраждалі після отримання всієї необхідної медичної допомоги продовжують лікуватися амбулаторно. Внаслідок атаки РФ пошкоджено 9-поверхівку, виникла пожежа з 7 по 9 поверх. Обстріл зруйнував шість квартир повністю, 36 — частково.