США призупинили допомогу Україні на одному з найважчих етапів війни. Світові медіа про російсько-українську війну 2 липня

Головна новина про Україну в світових медіа сьогодні ― рішення Пентагону тимчасово припинити постачання Києву окремих видів зброї. Financial Times пише, що рішення ухвалили ще на початку червня, але лише зараз воно набуло чинності. Важливо, що частину вантажів, яка вже рухалася в Україну, теж зупинили. Поки що аналітики не роблять гучних висновків, але The New York Times уже наголошують на тому, що це істотно вплине на здатність Києва протидіяти новим російським атакам. Видання припускає, що українські чиновники, схоже, були заскочені зненацька цією заявою, і це стало очевидним сигналом того, що Вашингтон віддаляється від війни. Рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце», каже CNN, посилаючись на заступницю прессекретаря Білого дому Анну Келлі.

Водночас Росія посилює наступ на двох ключових напрямках — на Донеччині та Сумщині, йдеться в репортажі Associated Press. Головна ціль росіян, як і рік тому ― Покровськ. На Сумщині росіяни щодня обстрілюють прикордонні села авіабомбами та дронами, намагаючись розтягнути українську оборону. Українські командири кажуть, що зараз важливо стримати ворога, аби він не перекинув більше військ на схід. Але сил і ресурсів бракує, ротація на бойових позиціях стала смертельно небезпечною через постійну присутність безпілотників у небі. Українські війська залишаються на позиціях протягом кількох тижнів або й довше, покладаючись на постачання, яке доставляють дронами. За словами Андрія Назаренка, командира підрозділу безпілотників 72 бригади, що зараз воює на сході, моральний дух противника останнім часом змінився: російські піхотинці вже не втікають від дронів, а вперто лізуть уперед.

Про спроби окупантів за будь-яку ціну прорватися до кордону Дніпропетровської області пише Reuters. Протягом останніх тижнів Росія накопичила сили та, попри великі втрати, просунулася в сільській місцевості по обидва боки Покровська й Костянтинівки. Також у статті згадується зупинка постачання зброї від США: це значно погіршить здатність України завдавати ударів по російських військах за межами 30 км від лінії фронту. Це, як наслідок, дозволить Росії покращити свою логістику, коментує Джек Ветлінг, старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту збройних сил (RUSI).

