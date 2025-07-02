У Польщі викрили українців, яких підозрюють у викраденні людей з метою викупу

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У Польщі затримали чотирьох громадян України. За даними слідства, вони викрадали африканських мігрантів у Польщі та Латвії та вимагали за них викуп.

Про це пише польське медіа Rzeczpospolita.

Заарештували трьох людей: 24-річного Владислава М., 20-річного Олександра С. та 41-річну Єлизавету С. Ще одного — 35-річного Михайла Р., який «лише допомагав перевозити мігрантів», не утримують під вартою. Усі обвинувачені легально проживають у Польщі впродовж останніх п’яти років.

У польському місті Любін 14 червня 2025 року двоє голих чоловіків вискочили з кущів. Вони були налякані, дезорієнтовані, сиділи навпочіпки на асфальті, із залишками скотчу на шиях та руках. Виявилося, що це були мігранти з Ефіопії, які втекли від викрадачів, які вимагали викуп від їхніх родин.

Злочинці погрожували, що якщо їхні вимоги не виконають, жертв убʼють, а їхні органи продадуть. У повідомленнях містилися фотографії оголених, звʼязаних чоловіків та скриншоти розмов російською мовою з вимогами викупу у криптовалюті. Зловмисники вимагали від родичів викрадених ефіопів значну суму — 30 тисяч токенів Tether (₴1,25 мільйона). Потім вони знизили свою вимогу, оскільки викрадені чоловіки не походили з заможних сімей.

Польські слідчі встановили відповідальних за викрадення, але до затримання їм вдалося виїхати до Литви. Тим часом поліція знайшла докази того, що 24 червня та сама злочинна група була причетна до ще одного викрадення — трьох громадян Малі в Латвії. З цими жертвами також поводилися з надзвичайною жорстокістю: зв’язували, натягували пакети на голову та били.

Завдяки комунікації з правоохоронцями Латвії, Литви та Естонії викрадачів затримали, коли 25 червня вони повернулися до Польщі. За версією слідства, громадяни України займалися перевезенням нелегальних мігрантів до Західної Європи. В певний момент обвинувачені вирішили, що зможуть заробити більше, якщо викрадуть іноземців, яких перевозять, а їхні родини заплатять викуп.