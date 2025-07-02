Петиція за декриміналізацію порно зібрала необхідну кількість підписів

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Петиція із закликом декриміналізувати виробництво контенту для дорослих менше ніж за тиждень набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом.

Про це йдеться на сайті президента.

Авторка петиції — модель OnlyFans Світлана Дворнікова. Вона скаржиться, що за п’ять років заплатила 40 млн грн податків зі своєї діяльності, а зараз проти неї відкрили кримінальну справу за статтею 301 Кримінального кодексу.

Вона закликала президента публічно підтримати законопроєкт № 12191. Документ передбачає декриміналізацію порно, а натомість пропонує встановити жорсткіші покарання за його розповсюдження серед дітей та втягування дітей у виробництво такого контенту.

«Чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота — це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники — повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів?» — йдеться у петиції.