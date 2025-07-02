На Одещині затримали командування батальйону — підозрюють у розкраданні на 100 млн грн

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Правоохоронці затримали командування батальйону на Одещині, яке підозрюють в розкраданні майже 100 мільйонів гривень.

Про це повідомила СБУ.

СБУ та поліція ліквідували на Одещині одразу три схеми розкрадання оборонних коштів. Фігуранти продавали «бронь від призову», підроблені посвідчення учасників бойових дій та пальне. Це завдало бюджету України збитків на майже 100 мільйонів гривень.

За матеріалами справи, організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, дислокованого на території регіону. Він залучив до злочинів чотирьох підлеглих, зокрема двох своїх заступників.

За однією зі схем вони фіктивно оформлювали місцевих підприємців і знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких «послуг» з уникнення призову становила до $5 тисяч.

Насправді такі «мобілізовані» навіть не з’являлися на території режимного обʼєкта, а в обмін на це щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

Також посадовці торгували підробленими посвідченнями УБД і нелегально продавали пальне, що призначалось для військової техніки.

Правоохоронці затримали всіх фігурантів. Під час обшуків у них вилучили телефони та банківські картки з доказами оборудок.

Наразі екскомандиру батальйону та чинним заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу пально-мастильних матеріалів і командиру роти повідомили про підозру за кількома статтями:

чч. 4, 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.