Уряд звільнив мовного омбудсмана Тараса Креміня. Кого призначать на цю посаду

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Уряд 2 липня звільнив мовного омбудсмана Тараса Креміня — його термін на посаді закінчився. Він обіймав цю посаду з 2020 року.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У відкритому листі понад 30 українських культурних діячів закликають повторно призначити на цю посаду Тараса Креміня. Лист підписали письменники Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, акторка Ада Роговцева, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та інші.

Проте кандидатури на посаду подають Міністерство юстиції, Міністерство культури та стратегічних комунікацій та уповноважений з прав людини. Креміня серед них наразі немає.

Ще у квітні Мінʼюст оприлюднював список обраних кандидатів на посаду мовного омбудсмана — у переліку були філологині Олена Івановська та Ірина Коваль-Фучило, а також посадовець Кабміну та ексзаступник міністра освіти Павло Полянський. Усі троє відмовились від участі в конкурсі.

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина 20 червня розповіла «Суспільному», що за пропозицією прем’єра Дениса Шмигаля внесла кандидатуру актора Олександра Завальського на посаду уповноваженого із захисту державної мови. На його думку, «українців необхідно зацікавити, щоб вони переходили на українську мову», а не «змушувати до цього».

Активісти виступають проти кандидатури Завальського — кажуть, що той не має відповідного досвіду. Мовний омбудсман повинен мати досвід правозахисної діяльності із захисту державної мови та володіти англійською. Мовний активіст Святослав Літинський подав до Мінʼюсту запит із запитанням, чи Завальський підпадає під ці критерії, проте відповіді не отримав.

Після відкритого рейтингового голосування мовного омбудсмана має призначити Кабмін.