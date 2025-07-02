FT: У серії вибухів танкерів після їхнього заходу в російські порти підозрюють Україну. Не виключають й інші сили

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Michael van der Meer

Цього року пʼять нафтових танкерів постраждали від вибухів, які могли спричинити магнітні міни. Останнім став танкер Vilamoura, машинне відділення якого затопило, коли він 27 червня проходив біля узбережжя Лівії. Це викликало припущення, що вибухи були частиною державної диверсійної кампанії.

Про це пише Financial Times.

Напад на Vilamoura минулого тижня стався після ще одного, майже аналогічного, інциденту в січні та трьох у лютому. Хоча більшість інцидентів сталася в Середземному морі, один танкер підбили в Балтійському морі.

Чотири судна належали відомим грецьким і кіпрським судновласникам. Танкер Vilamoura є частиною групи Cardiff Marine грецького мільярдера Джорджа Економу.

Судна Seacharm, що зазнало аварії в січні біля берегів Туреччини, і Seajewel, що зазнало аварій у лютому в Італії, належать великій грецькій судноплавній групі Thenamaris, контрольованій Ніколасом Мартіносом. Судно Grace Ferrum, пошкоджене біля берегів Лівії в лютому, належить кіпрській компанії Cymare.

Танкер Koala, що постраждав унаслідок вибуху в російському порту Усть-Луга в лютому, належить компанії з ОАЕ Vesta Shipmanagement. У травні ЄС запровадив санкції проти Koala за неналежне транспортування російської нафти.

Усі судна зайшли до російських портів протягом кількох тижнів до інцидентів, це спонукало припустити, що до вибухів причетна Україна. Головне управління розвідки Міністерства оборони України 1 липня 2025 року опублікувало заяву, в якій Vilamoura названий танкером, що належить до російського тіньового флоту.

Але відмінності в характері нападу на Vilamoura, яке було вражене по основній частині корпусу, а не збоку, породили теорії про те, чи несли інші можливі диверсанти відповідальність принаймні за деякі з нападів. Чотири танкери заходили в порти Лівії — країни, розділеної між ворогуючими угрупованнями, які залежать від доходів від поставок нафти та підтримуються різними державами ззовні. Усі танкери також стояли на якорі біля Мальти для завантаження припасів.

Мартін Келлі, керівник консультаційної служби експертів з морської безпеки EOS Risk Group, заявив, що між останнім інцидентом і попередніми є лише «деяка» схожість. За його словами, є кілька альтернатив, включно зі сторонами конфлікту в Лівії та іншими державами, які мають можливості та мотив.