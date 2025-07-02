Кім Чен Ин уперше визнав втрати Північної Кореї у війні. Світові медіа про російсько-українську війну 1 липня

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«Бабель»

The Washington Post у новому матеріалі описує, як Кім Чен Ин публічно вшанував пам’ять північнокорейських солдатів, які загинули, воюючи на боці Москви. Це перший випадок, коли Кім відкрито продемонстрував роль свого режиму в сприянні вторгненню. Видання описує, як це відбувалось: поки росіяни та північнокорейці виступали на сцені під оркестрову музику, на гігантському екрані показували кадри з відправкою військ до Росії, а також фотографію Кіма з приблизно пів дюжини трун, накритих прапором КНДР. На кадрах державних ЗМІ Північної Кореї також видно, як російські чиновники на цьому заході не стримували сліз і витирали очі. Українські військові кажуть, що північнокорейці були дуже мотивовані на полі бою та схильні битися до смерті, а щоб не потрапити в полон, готові підірвати себе гранатами.

Торік Кім направив до Росії щонайменше 12 тисяч військових, тисячі з яких загинули, допомагаючи Москві утримувати позиції, зокрема в Курській області. Така військова підтримка зміцнила стосунки двох країн і стала ключовою з моменту підписання оборонної угоди в 2024 році. За даними південнокорейської розвідки, на початку цього року КНДР відправила до Росії ще близько чотирьох тисяч військових. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу минулого місяця двічі відвідував Пхеньян за дорученням Путіна, після чого було оголошено, що Північна Корея планує направити до Курської області приблизно п’ять тисяч військових будівельників і тисячу розмінувальників.

У статті Politico йдеться про те, що війна Путіна проти демократій триває не тільки на полі бою, а й у кіберпросторі. Зокрема, у 2024 році Росія під керівництвом російського диктатора здійснила спробу «вторгнення» в Румунію через масову дезінформаційну кампанію в соціальних мережах, зокрема через TikTok і Telegram. Битву за Румунію виграно, але хто наступний у російському списку? — задається питанням видання. Цієї осені вибори відбудуться, зокрема, в Молдові, Естонії, Грузії, Нідерландах та Чехії — і всі вони перебувають під загрозою російського втручання, пише Politico.

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