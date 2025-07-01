В Україні скасували 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям

Новини

Міністерство охорони здоров’я України разом з правоохоронцями перевірило 1 692 рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо посадовців.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Загалом до перевірки включили 2 630 справ посадовців з понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність. За результатами перевірки, 423 людини відправили на дообстеження.

У 445 випадках встановлення інвалідності скасували. А в 286 випадках прийняті нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадків) чи зміни терміну встановлення інвалідності (60 випадків).

Найбільша кількість посадовців, яким встановили інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

Державну митну службу України — 810 справ, із яких 369 уже розглянуто, 129 рішень скасовано, а у 78 випадках — рішення змінено;

Державну податкову службу України — 518 справ, із яких 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 — змінено;

органи прокуратури — 448 справ, із яких 203 вже розглянуто, 80 рішень було скасовано, у 45 випадках рішення змінено, а 121 людину викликали на дообстеження.

Що передувало

З 1 січня 2025 року в Україні ліквідували медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Замість них тепер працюють експертні комісії, сформовані в кластерних і надкластерних лікарнях, а поняття «медико-соціальна експертиза» замінюють на термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».

Цьому рішенню передувало викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.