Мер Дніпра звинуватив МВС у замовчуванні загрози з боку підозрюваного у вбивстві Фаріон. У відомстві відповіли

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Facebook / Борис Філатов

Міністерство внутрішніх справ зреагувало на звернення та заяви мера Дніпра Бориса Філатова, який звинувачував правоохоронців у тому, що вони не повідомили про наявність досьє на нього в підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон та не попередили про ймовірну загрозу. У МВС наголосили, що правоохоронці не виявили жодних ознак підготовки до злочинів щодо Філатова. Його заяви назвали неприпустимими через використання чутливих тем для маніпуляцій, провокацій та власних політичних цілей.

У МВС пояснюють, що на момент першого брифінгу щодо затримання підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон, який відбувся в липні 2024 року, ім’я Бориса Філатова не фігурувало в матеріалах кримінального провадження.

Під час подальшого розслідування, коли детальніше аналізували дії підозрюваного в інтернеті, з’ясувалося, що він шукав у пошукових системах прізвище Бориса Філатова.

Однак під час подальшого опрацювання цієї інформації правоохоронці не виявили жодних ознак підготовки до злочинів щодо міського голови Дніпра. У МВС зазначили, що немає матеріалів, які б свідчили про реальну загрозу його життю чи здоров’ю.

Що цьому передувало

За кілька днів до цього, 27 червня, Борис Філатов звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. З публікацій у медіа, зроблених під час чергового засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному в убивстві мовознавиці Ірини Фаріон, стало відомо, що він мав досьє на низку людей. Серед них був і Філатов. Тоді мер Дніпра написав, що це був «певний список громадян України, які підлягали фізичному знищенню».

У дописі 1 липня Філатов повторив звернення до очільника МВС і нагадав, що той ще на одному з перших брифінгів у справі про вбивство Фаріон сказав, що виїжджаючи зі Львова, підозрюваний, можливо, готував наступну акцію — зокрема, шукав інформацію про засідання обласних рад тощо. Тоді Ігор Клименко зазначив: «Наступний, кого він дивився, — це Макс Бужанський».

«Мене дивує той факт, що Ви обрали публічно попередити лише одну ймовірну жертву. Натомість ані я, ані Сергій Стерненко, на якого підозрюваний у вбивстві Фаріон теж мав досьє, не чули про це від Вас та Ваших підлеглих жодного слова. Навіть непублічно — хоча підстави були однакові», — написав Філатов.

Філатов також заявляв, що 13 березня троє невідомих у формі компанії ДТЕК на автівці з підробленими державними номерами незаконно встановили камеру відеоспостереження біля його офіційного офісу. Неподалік від нього він живе разом із родиною. За словами мера Дніпра, він повідомив МВС про цей інцидент, але реакції не отримав.