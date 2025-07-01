СБУ повідомила про підозру російському полковнику, відповідальному за атаки по цивільній інфраструктурі

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Facebook / Служба безпеки України

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у воєнних злочинах російському полковнику Олексію Ямакіді. За даними слідства, з 15 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року він наказував пілотам літаків МіГ-31К атакувати ракетами «Кинджал» енергетичні об’єкти України.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Facebook / Служба безпеки України

У період скоєння злочинів полковник Ямакіді командував 44-м окремим авіаційним полком особливого призначення дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил РФ. Атаки зруйнували об’єкти критичної інфраструктури енергетичної системи України — через це виникли проблеми з енергопостачанням для цивільних.

Окрім атак по енергетичних об’єктах, цей полк регулярно застосовував далекобійне озброєння для масованих ударів по житловій забудові українських населених пунктів.