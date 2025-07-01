«Передавав дані про ППО та енергооб’єкти» — у Дніпрі чоловіка підозрюють у держзраді

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Служба безпеки України у Дніпрі затримала чоловіка, який, за версією слідства, працював монтажником на обʼєктах критичної інфраструктури і корегував атаки росіян по енергообʼєктах Дніпра і Запоріжжя. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, ворожі удари корегував 54-річний монтажник з місцевої будівельної компанії. Росіяни його завербували, коли той намагався купити в інтернеті фальшиві документи для виїзду за кордон під виглядом іноземця.

Підозрюваний використовував для збору інформації своє службове становище в будкомпанії, яка відновлює українські енергообʼєкти після ворожих прильотів.

Перебуваючи на місці ремонтних робіт, він надсилав відповідну інформацію своєму куратору і так фактично корегував повторні удари по енергетичній інфраструктурі.

Фігурант в Telegram, зокрема, передавав РФ точні координати та відомості про стан енергетичних обʼєктів на території Дніпропетровської та Запорізької областей — він фотографував їхній зовнішній вигляд з прив’язкою до геолокації на гугл-картах. Ідеться про підприємства, які забезпечують світлом більшу частину житлової забудови Дніпра і Запоріжжя.

Також підозрюваний надсилав скриншоти з геолокаціями місць дислокації військових частин ЗСУ та розміщення систем протиповітряної оборони.

Для конспірації він використовував кілька телефонів, які періодично змінював і зберігав їх у своєї родички. Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили у нього мобільні телефони з відповідними доказами.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.