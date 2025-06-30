Звіт: Майже 1,8 мільярда людей користувалися штучним інтелектом — і 97% з них робили це безкоштовно

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Приблизно 1,8 мільярда людей користувалися інструментами штучного інтелекту, і 97% з них роблять це безкоштовно. Через це технологічні компанії втрачають прибуток, йдеться у звіті американської компанії венчурного капіталу Menlo Ventures.

Компанія Menlo Ventures підрахувала, що якби 1,8 мільярда користувачів платили по $20 щомісяця, то ринок штучного інтелекту міг би сягнути $432 мільярди, а не $12 мільярдів, як зараз.

Інвестор Шон Керолан вважає, що є кілька способів, як зробити користувачів «платними». Наприклад, додати функції пам’яті або дозволити ШІ отримувати доступ до облікових записів і проводити транзакції від імені користувача, робити преміум-підписки більш привабливими. Це може мотивувати людей оформити підписку, замість того щоб йти до інших сервісів після закінчення безкоштовного періоду.

Однак більш суттєвим є те, як зробити сервіс безкоштовним для користувача, але заробляти іншими способами, зокрема через партнерства чи рекламу. Штучний інтелект здатний покращити таргетовану рекламу, бо враховує пошукові запити та історію дій користувачів.