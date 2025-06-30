NGL.media: Львівська ОВА схвалювала виїзд чоловіків з України за листами з підписом російського імператора Олександра III

Новини

Free-Photos / Pixabay

Львівська обласна військова адміністрація дозволяла чоловікам виїжджати за кордон під час повномасштабної війни за листами з вигаданої громадської організації з підписом російського імператора Олександра III і логотипом російського Газпромбанку.

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

«Гуманітарна надія нації», яка називає себе або громадською організацією, або «українсько-французькою групою», оформлювала листи до Львівської ОВА з проханням дозволити виїзд військовозобовʼязаних чоловіків з України. У Мінʼюсті заявили, що інформації про таку ГО немає.

Упродовж осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від «Гуманітарної надії нації». Розпорядження з підписом голови ЛОВА Максима Козицького, якими дозволяли виїзд, ухвалювали в день подачі листа або вже наступного дня. Загалом дозвіл отримали вісім чоловіків.

NGL.media

Серед них — мешканець Дніпра Артем Лущан. У листопаді 2022 року він разом із позаштатним радником начальника ЛОВА Олексієм Шевчуком на автомобілі перетнув кордон з Польщею. Лущана внесли до системи «Шлях» як водія-волонтера для «перевезення через державний кордон України гуманітарного вантажу». У NGL.media зазначають, що соцмережі Лущана свідчать: він досі живе за кордоном.

За даними NGL.media, щонайменше семеро з восьми чоловіків, які виїхали за зверненням «Гуманітарної надії нації», не повернулися в Україну. Один із них — Сергій Валіводзь — отримав два дозволи: спершу від «Гуманітарної надії нації», а потім від ГО «Львівський мандрівник», якої юридично не існує. Імовірно, це також фейкова організація.

У Львівській ОВА підтвердили, що знають тільки про одного водія від «Гуманітарної надії нації», який не повернувся вчасно, але імені не назвали. Після повідомлення Держприкордонслужби у червні 2024 року йому скасували дозвіл на виїзд. Стосовно погодження виїздів за зверненнями фейкової організації, в ОВА відповіли, що відповідальність за достовірність даних несуть заявники.