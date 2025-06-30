Україна та ЄС домовились щодо нових умов торгівлі замість «торгового безвізу»

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Європейська комісія завершила переговори з Україною щодо основних принципів перегляду зони вільної торгівлі між Україною та ЄС після завершення дії пільгового режиму для українських експортерів до 5 червня 2025 року.

Про це повідомив єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович під час спілкування з журналістами в Брюсселі 30 червня, передає «Європейська правда».

«Ми раді повідомити, що комісія та Україна досягли принципової домовленості щодо перегляду нашої двосторонньої поглибленої та всеохоплюючої угоди про вільну торгівлю після завершення процесу консультацій відповідно до статті 29. Ця угода відкриває нову главу в торговельних відносинах між Україною та ЄС», — заявив Шефчович.

Він розповів, що новий варіант угоди «встановлює довгострокові передбачувані та взаємовигідні рамки, які принесуть користь експортерам, бізнесу та фермерам з обох сторін, а також зміцнить шлях України до членства в ЄС».

Угода, зокрема, містить зобовʼязання України поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до стандартів ЄС до 2028 року, відповідно до цілей вступу до ЄС.