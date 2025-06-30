Prada визнала індійське коріння дизайну свого взуття після звинувачень у культурній апропріації

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Prada/Instagram

Італійський бренд люксового одягу Prada заявив, що визнає індійське коріння нової лінії сандалів, представленої в червні на Тижні моди в Мілані. Раніше цей дизайн викликав в Індії звинувачення у культурній апропріації.

Про це пишуть індійське видання The Hindu та BBC.

Сандалі, які Prada представила на Тижні моди в Мілані, мали плетений візерунок з відкритим носком. Він дуже нагадував традиційні сандалі «Колхапурі», що виготовляються в індійських штатах Махараштра та Карнатака. Названі на честь міста, де їх виготовляють, сандалі «Колхапурі» сягають корінням у XII століття. У 2019 році уряд Індії надав їм географічне зазначення, яке засвідчує походження товару з певного регіону чи місця та вважається знаком автентичності.

Prada/Instagram

Prada описала сандалі як «шкіряне взуття», але не згадала про їхнє індійське походження, що викликало негативну реакцію та звинувачення у культурній апропріації в Індії. У відповідь на суперечку компанія заявила, що визнає, що сандалі натхненні традиційним індійським взуттям. Речник Prada заявив, що компанія «завжди шанувала майстерність, спадщину та дизайнерські традиції» та підтримує зв’язок з Торгово-промисловою та сільськогосподарською палатою штату Махараштра з цього питання.

Після суперечки багато ремісників у Колхапурі заявили, що засмучені тим, що Prada використала дизайн без належного визнання. В Індії сандалі ручної роботи коштують кілька сотень рупій, але заявлена ​​преміальна ціна Prada розлютила деяких. Більшість сандалій Prada коштують від $800 до $1400. Торгово-промислова палата Махараштри вирішила запатентувати сандалі «Колхапурі», щоб уникнути будь-яких порушень у майбутньому.