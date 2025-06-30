Росіянину, який розстріляв українського полоненого на Харківщині, повідомили про підозру

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СБУ повідомила про підозру росіянину, який розстріляв українського військовополоненого на Харківщині у 2024 році. Невдовзі після цього окупант сам потрапив у полон до Сил оборони і наразі перебуває під вартою.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про 36-річного громадянина РФ Сергія Тужилова, стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії Росії. Він має дві судимості за розбій і наркоторгівлю.

Як встановило розслідування, Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу росіянин разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон.

Задокументовано, що Тужилов особисто з табельного автомата вистрілив у потилицю зв’язаного українського воїна. Крім цього, зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених і охороняв «периметр» під час розстрілів. Усі троє воїнів загинули на місці.

За даними слідства, перед розстрілами росіяни катували полонених, прив’язавши їх до стовпів.

Під час нових боєзіткнень українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого, єдиного вцілілого, взяли в полон.

Тепер йому оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво в жорстокому поводженні з військовополоненим);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.