Першого заступника голови КМДА Поворозника відсторонять на час розслідування його імовірного святкування в День жалоби

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Мер Києва відсторонить першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника від виконання обовʼязків на час розслідування імовірного святкування дня народження в День жалоби в Києві 25 квітня.

Про це міський голова написав у своєму Telegram.

Кличко ухвалив рішення про «розслідування щодо факту нібито якогось “святкування”». Каже, що «покривати» нікого не збирається.

«Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму», — зазначив він.

Кличко підписав звернення депутатів стосовно Поворозника. За його словами, до розслідування долучать ініціаторів рішення депутатів Київради. Раніше, 10 червня, депутати Київради висловили Поворознику недовіру на тлі журналістського розслідування про імовірне святкування дня народження посадовця в День жалоби.

Що передувало

У ніч на 24 квітня по столиці запустили крилаті й балістичні ракети та ударні дрони. Загинули 12 людей. Видання Informer стверджувало, що в день жалоби за загиблими Поворозник зібрав деяких посадовців відсвяткувати свій день народження. Журналісти кажуть, що це було в робочий час і на комунальній території.

Поворозник назвав розслідування «брудною маніпуляцією». За його словами, «жодного святкування, музики, подарунків, веселощів не було». Каже, що журналістка бреше, бо бачила це. Поворозник стверджував, що того дня «сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися».