Російського блогера Гобліна в Україні заочно засудили до 10 років увʼязнення

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Вінницький міський суд заочно засудив до 10 років позбавлення волі російського блогера, перекладача та письменника Дмитра Пучкова (псевдонім — Гоблін).

Про це повідомляється на сайті Вінницького міського суду.

Суд не уточнює імені фігуранта, але Інститут масової інформації пише, що мова саме про Пучкова.

Слідство встановило, що Пучков давав інтерв’ю та розміщував відеозвернення із закликами до зміни меж території і державного кордону України, а також розпалював національну ворожнечу.

У цих самих відео він спонукав до ведення агресивної війни та насильницького захоплення територій.

Як результат суд визнав винним Пучкова за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність), ст. 436 (пропаганда війни) КК України та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави.