«Дія» запустила нову військову облігацію. Як її купити

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На порталі держпослуг «Дія» зʼявилася нова військова облігація. Її назвали на честь тимчасово окупованого Росією міста Алушта, що в Криму.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

Цю облігацію можна купити за 1 048 гривень з річною ставкою 16,8%. А виплату можна буде отримати 16 вересня 2026 року.

Пресслужба порталу «Дія» пояснює, що кожна придбана облігація перетворюється на зброю, техніку, ліки для захисників і захисниць, а також на зарплати військовим.

Що таке військові облігації

Військові облігації — це різновид цінних паперів, які держава випускає для підтримки економіки. Фактично вона запозичує гроші у своїх громадян на період війни, гарантуючи повернення цих коштів у майбутньому.

Призначення цих облігацій — підтримка обороноздатності та функціонування країни в умовах бойових дій. Зазвичай вартість цих паперів роблять значно нижчою за традиційні, аби залучити якнайбільше інвесторів. Військові облігації випускали, зокрема, під час Першої та Другої світових війн.