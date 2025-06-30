Канада скасує податок на цифрові послуги після критики Трампа. Розраховують на нову торговельну угоду зі США

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Канадський уряд розраховує укласти нову торговельну угоду зі США до 21 липня. Для цього скасували податок на цифрові послуги, через який американський президент Дональд Трамп раніше припинив переговори.

Про це повідомляє Міністерство фінансів Канади.

Міністр фінансів і національних доходів Франсуа-Філіп Шампань 29 червня оголосив, що Канада скасує податок на цифрові послуги в очікуванні «взаємовигідної всеосяжної торговельної угоди зі Сполученими Штатами». Завдяки цьому кроку канадський премʼєр-міністр Марк Карні та американський президент Дональд Трамп домовилися, що сторони відновлять переговори, щоб досягти угоди до 21 липня 2025 року.

Податок на цифрові послуги вперше анонсували у 2020 році, щоб усунути податкову прогалину, коли багато великих технологічних компаній, що працюють у Канаді, могли не сплачувати податок з доходів, отриманих від канадійців. Парламент країни ухвалив його 20 червня 2024-го, а перші платежі технологічних компаній мали відбутися 30 червня 2025 року, з ретроактивною дією на доходи з 1 січня 2022 року.

Канадська влада заявляє, що податок із самого початку вводили як тимчасовий, на той час, поки йде робота з міжнародними партнерами над багатосторонньою угодою, яка б замінила національні податки на цифрові послуги. Збір податку призупинили з 30 червня 2025 року. Міністр Шампань незабаром запропонує законопроєкт, який його скасує.