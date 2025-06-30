Повітряні сили: РФ атакувала Україну вночі понад 100 дронами. Як минула атака

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У ніч проти 30 червня росіяни атакували Україну 107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО знешкодила 74 ворожих БпЛА, проте були й прямі влучання.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу РФ запускала дрони з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків як Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Основними напрямками російських ударів були Донеччина й Харківщина. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Так, збили 64 дрони вогневими засобами ураження, ще 10 — локаційно втрачені / подавлені РЕБ. Є ворожі влучання в 15 місцях, також зафіксували падіння уламків у двох місцях.

У селі Пісочин, що на Харківщині, пряме влучання безпілотника пошкодило СТО, виникла пожежа. У цьому населеному пункті постраждали 8 людей. Також під атакою Росії було місто Дергачі та село Курортне — обійшлося без жертв і поранених. Горіли склад приватного підприємства, будівля агропідприємства, їдальня санаторію.