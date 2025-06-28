Помер український поет і дисидент Ігор Калинець

Новини

Ігор Калинець / Facebook

У віці 85 років помер український письменник та учасник дисидентського руху Ігор Калинець.

Смерть поета підтвердили його донька Дзвінка Калинець-Мамчур і міський голова Львова Андрій Садовий. Причин не називають.

Ігор Калинець. Ігор Калинець / Facebook

Ігор Калинець народився 9 липня 1939 у місті Ходорів Львівської області. У 1956—1961 роках він навчався на філологічному факультеті Львівського університету. А після його закінчення працював у Львівському обласному державному архіві, де провів понад десять років — з 1961 до 1972 року.

У 1972 році радянська влада засудила поета на шість років увʼязнення суворого режиму і три роки заслання за участь у дисидентському русі. Своє покарання письменник відбував у пермських концтаборах разом з Іваном Світличним, Василем Стусом і Миколою Горбалем.

У 1992 році Калинець став лауреатом Шевченківської премії та премії імені Василя Стуса. У 2022 році Ігор Калинець отримав відзнаку «Народний поет України». Серед його знакових збірок — «Підсумовуючи мовчання», «Коронування опудала», «Слово триваюче» і «Терновий колір любові».