Очільник ОВА: Біля Дніпра ППО збила новітню бомбу-ракету «Грім-1». А що кажуть Повітряні сили

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У передмісті Дніпра 28 червня пролунав вибух — у мережі ширилася інформація про те, що РФ вперше атакувала місто керованою авіабомбою з реактивним прискорювачем. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак каже, що звуки вибухів — це була робота протиповітряної оборони, яка збила новітню бомбу-ракету «Грім-1».

Ситуацію також коментували Повітряні сили ЗСУ, які наголосили що тип повітряної цілі встановлять після вивчення уламків на місці падіння.

«Близько 11:30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро», — розповіли там.

«Грім-Е1» — гібрид ракети й керованої авіаційної бомби. Портал Defence Express пише, що вперше РФ представила «Грім» у 2015 році у двох варіантах: «Грім-Е1» з реактивним двигуном і «Грім-Е2» з додатковою бойовою частиною.

«Грім-Е1» важить 594 кг, бойова частина — 315 кг, максимальна дальність — 120 км з висоти 12 000 метрів. З лютого 2022 року зброю поодиноко використовують на війні в Україні. Так, наприклад, Харків нею вперше атакували 31 серпня 2024 року.