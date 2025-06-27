Повітряні сили: ППО знешкодила 365 російських цілей за ніч. Більшість із них — дрони

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Міноборони України

У ніч на 27 червня українська ППО знешкодила 365 російських цілей. Основний напрямок удару — місто Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Російські війська запустили по Україні 363 ударних дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. А також дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» і шість крилатих ракет «Калібр».

За даними Повітряних сил, станом на 9:30 ППО збила 211 дронів і ще 148 подавила за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Ще збили шість крилатих ракет «Калібр».

Зафіксували прямі влучання в трьох місцях, а також падіння уламків у восьми місцях.